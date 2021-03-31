Eksikler çoğalıyor

Yedlin, Luyindama ve Marcao kart cezaları sebebiyle forma giyemeyeceği Hatayspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı takıma iki kötü haber daha geldi. Korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkartılan Emre Kılınç izolasyona alındı.

Başarılı oyuncu, Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca dünkü idmanda sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen Kerem Aktürkoğlu çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavisine başlanan oyuncu, Hatay maçına yetiştirilmeye çalışılacak.