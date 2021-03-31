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Eksikler çoğalıyor

Deplasmanda ile karşılaşacak olan Sarı-kırmızılı ekibe bir kötü haber de ve ’ndan geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 21:42 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Eksikler çoğalıyor

Yedlin, ve kart cezaları sebebiyle forma giyemeyeceği maçı öncesinde sarı-kırmızılı takıma iki kötü haber daha geldi. testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrosundan çıkartılan izolasyona alındı.

Başarılı oyuncu, Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca dünkü idmanda sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavisine başlanan oyuncu, maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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