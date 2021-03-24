Tecrübeli hoca, iki stoperini kendilerini toplamaları için uyarırken Çaykur Rize maçında hatalı taç kullanan Saracchi ve Marcao'ya sert bir geri pas atarak gole sebebiyet veren Emre Kılınç'ı da uyardı. Tehlikeli bölgeye top atarak iki stoperi zor durumda bıraktıklarını ifade etti.
Saracchi ve Emre’ye uyarı
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'den, Çaykur Rizesrpor maçındaki hatalarından dolayı Saracchi ve Emre Kılınç'a uyarı geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:07 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50