Saracchi ve Emre’ye uyarı

Tecrübeli hoca, iki stoperini kendilerini toplamaları için uyarırken Çaykur Rize maçında hatalı taç kullanan Saracchi ve Marcao'ya sert bir geri pas atarak gole sebebiyet veren Emre Kılınç'ı da uyardı. Tehlikeli bölgeye top atarak iki stoperi zor durumda bıraktıklarını ifade etti.