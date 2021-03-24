Haberler Galatasaray Saracchi ve Emre’ye uyarı

Saracchi ve Emre’ye uyarı

'ın tecrübeli çalıştırıcısı 'den, maçındaki hatalarından dolayı Saracchi ve 'a uyarı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:07 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Saracchi ve Emre’ye uyarı

Tecrübeli hoca, iki stoperini kendilerini toplamaları için uyarırken maçında hatalı taç kullanan Saracchi ve 'ya sert bir geri pas atarak gole sebebiyet veren 'ı da uyardı. Tehlikeli bölgeye top atarak iki stoperi zor durumda bıraktıklarını ifade etti.

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