Haberler Galatasaray Fatih Terim karneleri dağıttı

karneleri dağıttı

“Hatalarını oyuncularımın yüzüne söylerim” diyen Direktörü , maçının görüntülerinden oluşan videolar hazırlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Fatih Terim karneleri dağıttı

Fatih Terim; 4-3 kaybedilen Çaykur maçından sonra, "Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını yüzüne söylerim, kimseyle de paylaşmam" dedi. Sözünü tuttu ve 4-3 kaybedilen Rizespor maçının görüntülerinden oluşan videolar hazırlattı. Her oyuncu için tek tek hazırlanan kısa videolarda kimlere, neleri nerede, nasıl yanlış yaptıkları görüntülü olarak anlatıldı.

Her oyuncunun mail adresine gönderilen videoların yanında ayrıca hem Rizespor maçındaki hem de tüm sezondaki istatistikleri eklendi. Ayrıca Terim'in her oyuncuyu hem Rizespor maçında hem de sezon boyunca yaptıklarını değerlendirdiği kısa bir yazıda yer aldı. Tecrübeli teknik adamın her oyuncusuyla bu mailde yer alan bilgiler üzerinden birer görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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