Fatih Terim karneleri dağıttı

Fatih Terim; 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçından sonra, "Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını yüzüne söylerim, kimseyle de paylaşmam" dedi. Sözünü tuttu ve 4-3 kaybedilen Rizespor maçının görüntülerinden oluşan videolar hazırlattı. Her oyuncu için tek tek hazırlanan kısa videolarda kimlere, neleri nerede, nasıl yanlış yaptıkları görüntülü olarak anlatıldı.



Her oyuncunun mail adresine gönderilen videoların yanında ayrıca hem Rizespor maçındaki hem de tüm sezondaki istatistikleri eklendi. Ayrıca Terim'in her oyuncuyu hem Rizespor maçında hem de sezon boyunca yaptıklarını değerlendirdiği kısa bir yazıda yer aldı. Tecrübeli teknik adamın her oyuncusuyla bu mailde yer alan bilgiler üzerinden birer görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.