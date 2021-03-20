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Şık gol güme gitti

Akbaba 35 metreden müthiş bir gol kaydetti. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun sayısı yenilgiye engel olamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Şık gol güme gitti

'da ve 'in yan yana oynamasının ardından ikilinin arkasına geçen Akbaba muhteşem bir gol kaydetti. 28 yaşındaki orta saha, adaşı 'tan aldığı pasla kaleye yüzünü çevirdi. , 35 metreden nefis bir şut çekerken kaleci 'ı çaresiz bıraktı. Emre bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, bu sezon ilk golünü 6-1 kazanılan 'a karşı kaydetmişti. Geçen haftaki maçında sahada 68 dakika kalan Emre Akbaba, dün akşam ise 57 dakika süre buldu. Emre yerini 'na bıraktı. Emre'nin golü kaybedilen 3 puana çare olamadı ve Galatasaray büyük bir yara daha aldı.

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