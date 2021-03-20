Şık gol güme gitti

Galatasaray'da Falcao ve Mostafa Mohamed'in yan yana oynamasının ardından ikilinin arkasına geçen Emre Akbaba muhteşem bir gol kaydetti. 28 yaşındaki orta saha, adaşı Emre Kılınç'tan aldığı pasla kaleye yüzünü çevirdi. Emre Akbaba, 35 metreden nefis bir şut çekerken kaleci Gökhan Akkan'ı çaresiz bıraktı. Emre bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, bu sezon ilk golünü 6-1 kazanılan Denizlispor'a karşı kaydetmişti. Geçen haftaki Kayserispor maçında sahada 68 dakika kalan Emre Akbaba, dün akşam ise 57 dakika süre buldu. Emre yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Emre'nin golü kaybedilen 3 puana çare olamadı ve Galatasaray büyük bir yara daha aldı.