Rize bayramı

TEKNİK Direktörlüğe Bülent Uygun'u getirdikten sonra çıkışa geçen Çaykur Rizespor, İstanbul'da altın değerinde 3 puan kazandı. Galatasaray'a konuk olan Atmacalar, maça fırtına gibi başladı. 2. dakikada Samudio savunmanın hatasını değerlendirip takımını öne geçirdi. 14 ve 31'te Yedlin ve Emre Akbaba'nın gollerine engel olamayınca geri düştü. 41'de Marcao'dan topu çalan Boldrin eşitliği sağladı.

İKİNCİ yarıya da çok hızlı başlayan Karadeniz temsilcisi, 52'de kazandığı penaltıyı 54'te Milan Skoda'nın vuruşuyla gole çevirdi. 74'te Meriah kendi filelerini sarstı. Ancak Rizespor'un durmaya niyeti yoktu. 79. dakikada tehlikeli kontratak sonucu Yedlin kırmızı kart gördü ve sarıkırmızılılar 10 kişi kaldı. 90+3'te Fernando Rizespor'a müthiş bir galibiyet getirdi. Rize ilk yarıda 4-0 kaybettiği maçın rövanşını alırken puanını 34'e yükseltti.