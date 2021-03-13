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'a dönecek!

Vigo’da sezona büyük umutlarla başlayan , kasım ayında ’nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Son maçına 24 Ocak’ta çıkan 23 yaşındaki futbolcu, tedavi için ’de bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Emre Mor Galatasaray'a dönecek!

Vigo'da sezona büyük umutlarla başlayan , kasım ayında 'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Son maçına 24 Ocak'ta çıkan 23 yaşındaki futbolcu, tedavi için 'de bulunuyor.

Emre Mor'un Dubai'den paylaştığı fotoğrafları eleştiren todofichajes.com adlı internet sitesi, "İyileşmek için çalışmaktan çok tatil yapıyor" ifadesini kullanırken, genç oyuncunun sezon sonunda Celta'dan ayrılacağını ve 'a gidebileceğini yazdı.

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