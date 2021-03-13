Emre Mor Galatasaray'a dönecek!

Celta Vigo'da sezona büyük umutlarla başlayan Emre Mor, kasım ayında Eduardo Coudet'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Son maçına 24 Ocak'ta çıkan 23 yaşındaki futbolcu, tedavi için Dubai'de bulunuyor.

Emre Mor'un Dubai'den paylaştığı fotoğrafları eleştiren todofichajes.com adlı internet sitesi, "İyileşmek için çalışmaktan çok tatil yapıyor" ifadesini kullanırken, genç oyuncunun sezon sonunda Celta'dan ayrılacağını ve Galatasaray'a gidebileceğini yazdı.