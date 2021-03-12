Kadro değişiyor

Sağ bekte Yedlin, göbekte Luyindama görev yapacak. 4-4-2'ye dönmesi beklenilen teknik direktör Terim'in forvette ise Falcao ile cezası sona eren Mohamed'i birlikte oynatacak. Dün Kayserispor hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından özel bir uçakla Kayseri'nin yolunu tutacak.
Sağ bekte Yedlin, göbekte Luyindama görev yapacak. 4-4-2'ye dönmesi beklenilen teknik direktör Terim'in forvette ise Falcao ile cezası sona eren Mohamed'i birlikte oynatacak. Dün Kayserispor hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından özel bir uçakla Kayseri'nin yolunu tutacak.