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Kadro değişiyor

’ın, yarın oynayacağı maçı kadrosunda önemli değişiklikler olacak. Sözleşmesi feshedilen ve zaten cezası nedeniyle oynamayacak olan ile sakatlığı bulunan bu hafta yok. de Demir Grup Sivasspor maçındaki hataları nedeniyle kulübeye çekilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 23:36 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Kadro değişiyor
'ın, yarın oynayacağı maçı kadrosunda önemli değişiklikler olacak. Sözleşmesi feshedilen ve zaten cezası nedeniyle oynamayacak olan ile sakatlığı bulunan bu hafta yok. de maçındaki hataları nedeniyle kulübeye çekilecek.

Sağ bekte , göbekte görev yapacak. 4-4-2'ye dönmesi beklenilen teknik direktör Terim'in forvette ise ile cezası sona eren 'i birlikte oynatacak. Dün hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından özel bir uçakla Kayseri'nin yolunu tutacak.
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