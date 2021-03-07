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Son dakika spor haberi: Galatasaray’da 6 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları maçının 11’ine göre 29. haftadaki Sivasspor karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 19:41
Son dakika spor haberi: Galatasaray’da 6 değişiklik

'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ile mücadele ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları maçının 11'ine göre Sivas karşısında rotasyona gitti ve 6 değişiklik yaptı. Terim, , , Etebo, , ve 'in yerinde Linnes, Saracchi, , Belhanda, Babel ve Falcao'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak çıktı. Mustafa Muhammed kırmızı kart cezası, de sakatlığından dolayı kadroda yer almıyor.

MARCELO SARACCHI 5 MAÇ SONRA SAHADA
Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki , 4'ü lig, 1'i de olmak üzere 5 maç sonra Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

FALCAO 134 GÜN SONRA 11'DE
Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in kırmızı kart cezasından dolayı ileri uçta Kolombiyalı golcü 11'de yer alıyor. Yıldız futbolcu son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim 2020 tarihinde BB Erzurumspor deplasmanında 11'deydi. 35 yaşındaki golcü, 134 gün sonra 11'de başladı.
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesine Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Etebo, Kerem Aktükoğlu, Ömer Bayram, Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekliyor.

Kasımpaşa ile oynanan maçta yoğun kar yağışından dolayı bozulan zeminde ise sıkıntı devam etti. Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu zeminin bozuk olduğu gözlendi.

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