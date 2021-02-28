Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne'den Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Mostafa Mohamed'in bonservisini alacak olan ve Senegalli santrforu kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılara müjde Sam Allardyce'dan geldi.
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu için açıklamalarda bulundu.
"ONLARI TUTMAK İSTİYORUZ"
Diagne ve Okay'ın karakterli futbolcular olduğunu dile getiren Allardyce, "Burada bulunan her oyuncu, biz onları Premier Lig'de tutalım diye etkileyici oynamak istiyor. Mbaye Diagne ve Okay'da olduğu gibi Premier Lig'de oynamak istedikleri için onları tutmak istiyoruz.