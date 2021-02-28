Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! 'a müjdesi

Son dakika spor haberleri: 'dan 'a kiralanan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. ekibinin teknik direktörü , gösterdiği performansla göze giren Senegalli santrfor hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:07
Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Sezon sonuna kadar 'a kiralanan 'den 'a sevindirici haber geldi. Mostafa Mohamed'in bonservisini alacak olan ve Senegalli santrforu kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılara müjde 'dan geldi.

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

takımlarından 'ın teknik direktörü , ve Okay Yokuşlu için açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

"ONLARI TUTMAK İSTİYORUZ"
Diagne ve Okay'ın karakterli futbolcular olduğunu dile getiren Allardyce, "Burada bulunan her oyuncu, biz onları Premier Lig'de tutalım diye etkileyici oynamak istiyor. ve Okay'da olduğu gibi Premier Lig'de oynamak istedikleri için onları tutmak istiyoruz.

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Bu yüzden buradalar. Diagne ve Okay'a şans istedikleri ve kulüplerinden ayrılıp Premier Lig'de zorlu bir meydan okumaya katıldıkları için büyük bir kredi vermeliyim. Karakterleri çok yüksek." dedi.

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

'nin kahraman olacak fırsatı yakaladığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bunu, büyük bir sahneye çıkıp, neler yapabileceklerini görme fırsatı olarak görüyorlar. Umarım yaptıkları şeyi yapmaya devam ederler. Diagne'nin birkaç gol daha atmasını istiyoruz.

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Premier Lig'e adapte olma hızları beni gerçekten etkiledi. Diagne, üç buçuk maçta kahramanlardan biri haline gelebilirdi. 4-5 gol atacak fırsatları gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Eğer yakaladıklarını atsaydı bizim kahramanımız olacaktı ve büyük bir sorunu çözecekti. Ancak en azından pozisyon buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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