Son dakika spor haberleri: Ve resmen açıklandı! Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

"ONLARI TUTMAK İSTİYORUZ"

Diagne ve Okay'ın karakterli futbolcular olduğunu dile getiren Allardyce, "Burada bulunan her oyuncu, biz onları Premier Lig'de tutalım diye etkileyici oynamak istiyor. Mbaye Diagne ve Okay'da olduğu gibi Premier Lig'de oynamak istedikleri için onları tutmak istiyoruz.