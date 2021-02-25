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Son dakika spor haberi: Galatasaray- maçı öncesi zemininde son durum ne?

Son dakika spor haberleri... 'de 26. hafta sonunda topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hafta sonu sahasında 'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'i en çok 'nun zemini düşündürüyor. maçında yağan kar nedeniyle bozulan zemin, 10 gündür bakım çalışmalarına alındı. İşte Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:57
Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı zemininde son durum ne?

1-1 devam eden maçın son dakikalarında kazanılan penaltı sonrası Brezilyalı futbolcu Marcao'nun penaltı noktasındaki karları ve çamuru eliyle temizlemesi ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı zemininde son durum ne?

Sarı-kırmızılı yetkililer, 'nun bozulan zemini için harekete geçtiler.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı zemininde son durum ne?

Özel ekipler tarafından 10 gündür bakıma alınan zemin önce kurutuldu, ardından da yama yapıldı ve rötuşlandı. Eksik olan yerlere ise çim ekimi yapıldı.

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