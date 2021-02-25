Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı zemininde son durum ne?

Süper Lig 'de lider konumda bulunan Galatasaray , hafta sonu sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımda, sakat oyuncuların yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'i en çok tedirgin eden konulardan biri de saha zemini...