Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı zemininde son durum ne?

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, hafta sonu sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, hafta sonu sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımda, sakat oyuncuların yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'i en çok tedirgin eden konulardan biri de saha zemini...
Galatasaray'ın ligde Kasımpaşa ile oynadığı maçta yoğun yağan kar nedeniyle zemin çamura bulanmıştı.
1-1 devam eden maçın son dakikalarında kazanılan penaltı sonrası Brezilyalı futbolcu Marcao'nun penaltı noktasındaki karları ve çamuru eliyle temizlemesi ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.
Sarı-kırmızılı yetkililer, Türk Telekom Stadyumu'nun bozulan zemini için harekete geçtiler.
Özel ekipler tarafından 10 gündür bakıma alınan zemin önce kurutuldu, ardından da yama yapıldı ve rötuşlandı. Eksik olan yerlere ise çim ekimi yapıldı.
Cumartesi akşamı oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kadar çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceği belirtiliyor.