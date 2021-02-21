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- maçı sonrası dikkat çeken sözler! "'ın hesap etmediği bir durum vardı"

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında Galatasaray, kritik virajını kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda temsilcisini 'ın attığı tek golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. yazarı de bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 08:28
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

ÖMER ÜRÜNDÜL - SAVUNARAK KAZANDI

Alanya'nın güzel zemininde karşılıklı ataklarla tempolu, aksiyon dolu bir ilk yarı izledik. İlk 15 dakikada gündemde Mohamed vardı. Bir topu direkten döndü, bir de Onyekuru'ya al da at diye mükemmel bir asist yaptı; o da kaçırdı. 18'inci dakika maçın kırılma anıydı. Bu sefer Salih'in gollük şutu direkten döndü, hemen gelişen kontratakta golü attı. Devre sonuna kadar tempo ve tehlikeli ataklar devam etti.

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

İkinci yarı oyunu domine etti. da 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan savunma uyguladı. 2-3 tehlike atlatıldı ama sonuçta çok önemli 3 puan kazanıldı.

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

Bu devrenin iki ilginç özelliği vardı. Birincisi 'ın 45 dakika tamamen baskı altında oynamasıydı. İkincisi de bu baskı altında tamamen risk almış rakip karşısında etkili tek bir kontratak bile geliştirememesiydi. Ama bazı çok önemli maçlar için katı savunma da gerektiğinde önemli bir taktiktir.

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

Dün gece 'da iki stoper müthiş oynadı. Muslera yine de ikisi elle, biri ayakla üç kritik dokunuş yaptı ve golü önledi. genel olarak iyi futbol sergiledi ama 'ın hesap etmediği bir durum vardı: O da Galatasaray'ın bilhassa ilk yarılarda hücumda çok etkili olması.

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

İlk yarı bir gol attı; ikisi golden önce, ikisi de golden sonra 4 tane de net pozisyon kaçırdı.

Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

En çok itiraza neden olan pozisyon Babacar'ın, Luyindama'nın başına hamlesiydi. Bu hareket çok net kırmızı kartı gerektiriyordu.

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