Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı"

ÖMER ÜRÜNDÜL - SAVUNARAK KAZANDI Alanya'nın güzel zemininde karşılıklı ataklarla tempolu, aksiyon dolu bir ilk yarı izledik. İlk 15 dakikada gündemde Mohamed vardı. Bir topu direkten döndü, bir de Onyekuru'ya al da at diye mükemmel bir asist yaptı; o da kaçırdı. 18'inci dakika maçın kırılma anıydı. Bu sefer Salih'in gollük şutu direkten döndü, hemen gelişen kontratakta Emre Kılınç golü attı. Devre sonuna kadar tempo ve tehlikeli ataklar devam etti.

İkinci yarı Alanyaspor oyunu domine etti. Galatasaray da 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan savunma uyguladı. 2-3 tehlike atlatıldı ama sonuçta çok önemli 3 puan kazanıldı.