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Leipzig'den Saracchi kararı! ve ayrılık...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların Alman ekibi Leipzig'den kiraladığı Arjantinli sol bekin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Peki, Saracchi Almanya'ya geri dönecek mi? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:18
Leipzig'den Saracchi kararı! Galatasaray ve ayrılık...

'da kiralık forma giyen Arjantinli sol bek için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'den karar çıktı.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken, Leipzig'in oyuncu ile yola devam etmek istemediği iddia edildi.

ÇÖZÜM ARIYORLAR
Bununla beraber Leipzig'in, Saracchi için bir çözüm yolu aradığı ve sezon sonunda yeni seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

Marcelo Saracchi, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 müsabakada yer alırken 1 asist üretti.

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