Leipzig'den Saracchi kararı! Galatasaray ve ayrılık...

Galatasaray'da kiralık forma giyen Arjantinli sol bek Marcelo Saracchi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'den karar çıktı.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken, Leipzig'in oyuncu ile yola devam etmek istemediği iddia edildi.

ÇÖZÜM ARIYORLAR

Bununla beraber Leipzig'in, Saracchi için bir çözüm yolu aradığı ve sezon sonunda yeni seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

Marcelo Saracchi, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 müsabakada yer alırken 1 asist üretti.



