Haberler Galatasaray Nuno Tavares Galatasaray'a transferini ima etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

'a transferini ima etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Son dakika haberleri... ekibi 'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek , sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a transferini ima eden bir paylaşım yaparak herkesi şoke etti. Ancak çok geçmeden yıldız futbolcunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:20
Nuno Tavares Galatasaray'a transferini ima etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu 'in, hikayesinden yaptığı bir paylaşım ülkede gündem oldu. Genç oyuncunun sosyal medya hesabına bakanlar, "Yakında " yazan ve transferi ima eden yazıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Takımda teknik direktör 'un en güvendiği isimlerin başında gelen Tavares'in bu paylaşımı sonrası çok geçmeden oyuncunun hesabının hacklendiği açıklandı. Kısa süre sonra da oyuncunun Instagram profili silindi.

Kariyerine altyapısında başlayan Nuno Tavares, 2017'de Benfica altyapısına geçti. 2019'da ise A takıma yükseldi. 21 yaşındaki Tavares bu sezon Benfica formasıyla toplam 18 karşılaşmada görev alırken 3 de asist yaptı. Portekizli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.


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