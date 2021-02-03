Aslan kükrüyor

Galatasaray'ı tutabilene aşk olsun... Sarı-kırmızılılar yüksek performansını sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaş'a 2-0 kaybettikten sonra Denizlispor'u 6-1'le yıkan Cimbom, arka arkaya çıktığı Yeni Malatya ve Gaziantep deplasmanlarından da 1-0'lık galibiyetlerle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, dün de konuk ettiği Başakşehir'i yıldızı Henry Onyekuru'nun şık kafa golüyle mağlup etmeyi başardı.



YENİ LİDER OLABİLİR

Sarı-kırmızılılar, dörtte dört yaparak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gözdağı verdi. 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de sarı-lacivertlilere konuk olacak Galatasaray, dev maça büyük öz güvenle çıkacak. Yeni transferleriyle iyice güçlenen sarı-kırmızılılar, geçen sezon kazandığı stada bir kez daha galibiyet için çıkacak. Cimbom, haftaya kazanır, Beşiktaş da önündeki iki maçtan birinde puan kaybederse lider olacak.



BABEL SAĞA GEÇTI

Falcao ve Oğulcan'ın sakatlığı, Diagne'nin de önce cezası, sonra kiralanmasıyla santrfora geçen Ryan Babel, yine en uçta başladı. Hollandalı yıldız 46'da Mostafa Mohamed'in oyuna girmesiyle sağ kanada geçti. 34 yaşındaki yıldız 85'te yerini Kerem'e bıraktı.



8 EKSİKLE ÇIKTILAR

Aslan zorlu maça 8 eksikle çıktı. Sakatlıklarına atlatsa da hazır olmayan Emre Taşdemir, Şener ve Oğulcan kadroda yoktu. Hala sakat olan Omar, Feghouli ve Falcao'nun tedavisi sürüyor. Yeni transferlerden Yedlin ile Gedson ise Covid-19 kurallarına takıldı.



SON ANLARDA GİRDİLER

Aslan'ın kazandığı Malatya ve Gaziantep deplasmanlarında oyuna sonradan girerek büyük katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, dün 85'te dahil oldu. Genç isim, Babel'in yerine sağ kanata geçti. Yeni transfer Halil Dervişoğlu ise 90+2'de Emre Kılınç'ın yerini aldı.