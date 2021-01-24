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transfer haberi: olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

'da , 'nin kadroya katılmasını çok istiyordu ancak transferde işler karıştı. Başkanı ’ın indirim yapmaması, takas ve sonraki satıştan pay önerilerini kabul etmemesi üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar alternatif isimlere yönelme kararı aldı. 'ı bekleme kararı alan Cimbom, yıldız orta saha için kulübüyle temaslara başladı. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan 'da gündem ... Ancak 13 milyon Euro fiyat biçen Başakşehir, oyuncu da bastırmasına karşın tok satıcı durumunda...

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Başkan ne sarı-kırmızılıların önerdiği rakamı beğendi, ne takasa sıcak baktı. Sonraki satıştan pay teklifini ise hiç düşünmeden geri çevirdi.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, "Transferde sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız biz, öyle bir fantezimiz yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

İrfan Can transferinde ile Başakşehir arasında büyük bir uçurum ortaya çıktı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimlere yöneldi.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

SERI İÇİN YENİDEN TEMAS KURULDU!
'ı beklemeye alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Jean Michael Seri transferi için Fulham'la temas kurdu.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

İngiliz ekibine, "Seri'yi bir kez daha bize kiralayın" denildi. Monaco'nun Henry Onyekuru'yu satmak istemesi gibi Fulham da Seri'yi öncelikle satmak istiyor. Ancak İngiliz ekibine şu ana kadar gelmiş bir teklif yok ve bu durum yönetimin elini güçlendiriyor.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen yönetiminin bu hafta içinde Fulham ile görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

ORKUN DA LiSTEDE
Seri'ye yönelen , 'in listesinde yer alan Suat Serdar ve Kerem Demirbay ile de temas kurdu. Ancak iki isim için olumlu dönüş alamadı. Orkun Kökçü için Feyenoord'a da haber gönderildi.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Orkun'a 'da sürekli forma verilecek bir ortam olduğu iletildi ve Euro 2020 kadrosunda yer alması için bunun bir şans olacağından bahsedildi.

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

YOUSSOUF İÇİN BÜYÜK İNDİRİM
Bir kulağı Başakşehir'de olan, bir yandan Seri ihtimalini de zorlayan 'ın gündemindeki ön libero adaylarından birisi de Youssouf Ndayishimiye...

Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Daha önce 3 milyon euro isteyen ancak büyük bir maddi sıkıntı içine giren ve oyuncularına maaşlarını ödeyemeyen Yeni Malatyaspor'un 1 milyon euro'ya kadar indiği belirtiliyor.

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