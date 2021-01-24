Galatasaray transfer haberi: İrfan Can olmadı hedef değişti! Şimdi ilk sırada o var

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da gündem İrfan Can Kahveci... Ancak 13 milyon Euro fiyat biçen Başakşehir, oyuncu da bastırmasına karşın tok satıcı durumunda...
Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da gündem İrfan Can Kahveci... Ancak 13 milyon Euro fiyat biçen Başakşehir, oyuncu da bastırmasına karşın tok satıcı durumunda...
Başkan Göksel Gümüşdağ ne sarı-kırmızılıların önerdiği rakamı beğendi, ne takasa sıcak baktı. Sonraki satıştan pay teklifini ise hiç düşünmeden geri çevirdi.
Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, "Transferde sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız biz, öyle bir fantezimiz yok" ifadelerini kullandı.