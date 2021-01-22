Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.
Teknik direktör Fatih Terim'in, "Falcao sakatlığı nedeniyle 30 maç kaçırdı. Neredeyse bir sezon" sözleri üzerine golcü oyuncunun takımdan ayrılacağı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.
İspanya'ya tedavi için giden Falcao'nun, eşi Lorelei Taron sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap yaptı.
Bir taraftarın, "Falcao hangi takımla imzalayacak?" sorusuna "Galatasaray" diyen Taron, Galatasaray'dan gitmelerini isteyen bir kişiye ise "Nereye? Üzgünüm ama benim evim burada" şeklinde cevap verdi.
Oyuncu için gelen eleştirilerle ilgili de düşüncelerini paylaşan Lorelei Taron şu ifadeleri kullandı:
Çok zor ve bazen de üzücü... Ancak insanlar işler iyi de gitse kötü de gitse sizi eleştirecek. Ben olaylara genel bakıyorum ve Tanrı'nın bizim hakkımızdaki planlarına güveniyorum. Çünkü o her zaman iyiliğimizi ister. Biz anlamasak bile her şey bizi doğru yola sokmak içindir.