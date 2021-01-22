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Falcao'nun eşi 'dan transfer cevabı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun takımdaki geleceği oyuncunun yaşadığı sakatlıklardan dolayı tartışma konusu olmuştu. Yıldız futbolcunun eşi , Falcao'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 12:12
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran 'nun takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

Teknik direktör Fatih Terim'in, "Falcao sakatlığı nedeniyle 30 maç kaçırdı. Neredeyse bir sezon" sözleri üzerine golcü oyuncunun takımdan ayrılacağı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

İspanya'ya tedavi için giden Falcao'nun, eşi sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap yaptı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

Bir taraftarın, "Falcao hangi takımla imzalayacak?" sorusuna "" diyen Taron, Galatasaray'dan gitmelerini isteyen bir kişiye ise "Nereye? Üzgünüm ama benim evim burada" şeklinde cevap verdi.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

Oyuncu için gelen eleştirilerle ilgili de düşüncelerini paylaşan şu ifadeleri kullandı:

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

Çok zor ve bazen de üzücü... Ancak insanlar işler iyi de gitse kötü de gitse sizi eleştirecek. Ben olaylara genel bakıyorum ve Tanrı'nın bizim hakkımızdaki planlarına güveniyorum. Çünkü o her zaman iyiliğimizi ister. Biz anlamasak bile her şey bizi doğru yola sokmak içindir.

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