Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan transfer cevabı!

Bir taraftarın, "Falcao hangi takımla imzalayacak?" sorusuna " Galatasaray " diyen Taron, Galatasaray'dan gitmelerini isteyen bir kişiye ise "Nereye? Üzgünüm ama benim evim burada" şeklinde cevap verdi.

Çok zor ve bazen de üzücü... Ancak insanlar işler iyi de gitse kötü de gitse sizi eleştirecek. Ben olaylara genel bakıyorum ve Tanrı'nın bizim hakkımızdaki planlarına güveniyorum. Çünkü o her zaman iyiliğimizi ister. Biz anlamasak bile her şey bizi doğru yola sokmak içindir.