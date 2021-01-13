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'ın devre arasındaki transfer kaynağını sağlayacak. Hali hazırda Terim'in satışını veto ettiği Marcao ile beraber sarı-kırmızılılarda talibi olan tek oyuncu Kongolu stoper...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Luyindama piyangosu

'ın devre arasındaki transfer kaynağını sağlayacak. Hali hazırda Terim'in satışını veto ettiği Marcao ile beraber sarı-kırmızılılarda talibi olan tek oyuncu Kongolu stoper... Galatasaray tecrübeli futbolcudan en az 10 milyon euro bekliyor. ile birlikte Premier Lig'den de bir talip daha var. İki Alman takımının daha Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldığı konuşuluyor. Bu takımın olduğu iddiaları var. Schalke'nin teklif sunduğu ama rakamın yetersiz bulunduğu belirtiliyor.

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