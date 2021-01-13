Luyindama piyangosu

Galatasaray'ın devre arasındaki transfer kaynağını Luyindama sağlayacak. Hali hazırda Terim'in satışını veto ettiği Marcao ile beraber sarı-kırmızılılarda talibi olan tek oyuncu Kongolu stoper... Galatasaray tecrübeli futbolcudan en az 10 milyon euro bekliyor. Everton ile birlikte Premier Lig'den de bir talip daha var. İki Alman takımının daha Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldığı konuşuluyor. Bu takımın Schalke olduğu iddiaları var. Schalke'nin teklif sunduğu ama rakamın yetersiz bulunduğu belirtiliyor.