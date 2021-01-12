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'ya 'bedevi' diyen Disiplin Kurulu Yedek Üyesi istifa etti

Galatasaraylı için "bedevi" ifadesini kullanan , sarı - kırmızılı kulüpteki görevinden ayrıldı. 'da yapılan açıklamada, " Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 15:15
Belhanda'ya 'bedevi' diyen Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

'ın Faslı futbolcusu 'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi görevinden istifa etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği maçından sonra sosyal medya üzerinden 'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Younes Belhanda da sosyal medya hesabından Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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