Haberler Galatasaray O paylaşıma Belhanda'dan sert tepki!

O paylaşıma Belhanda'dan sert tepki!

'un tartışılan ismi , kendisi için sosyal medyadan "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun..." ifadelerini kullanan Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi 'na sert tepki gösterdi. Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ırkçılık, nereye kadar gidecek? Sayın dostum, evet ben kesinlikle bir bedeviyim fakat takımını seven bir bedeviyim." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:58
O paylaşıma Belhanda'dan sert tepki!

ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini koruyan , kendisi için sosyal medyadan ağır ithamlarda bulunan Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi 'na sert tepki gösterdi.

"TAKIMINI SEVEN BİR BEDEVİYİM"
Faslı futbolcu, kendisi hakkında "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun..." ifadelerini kullanan Emiroğlu'na, "Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık, şimdi de tarafından 'bedevi' tabiri söyleniyor. Bu ırkçılık, nereye kadar gidecek? Sayın dostum, evet ben kesinlikle bir bedeviyim fakat takımını seven bir bedeviyim." şeklinde yanıt verdi.

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