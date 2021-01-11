O paylaşıma Belhanda'dan sert tepki!

Galatasaray ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini koruyan Younes Belhanda, kendisi için sosyal medyadan ağır ithamlarda bulunan Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'na sert tepki gösterdi.

"TAKIMINI SEVEN BİR BEDEVİYİM"

Faslı futbolcu, kendisi hakkında "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun..." ifadelerini kullanan Emiroğlu'na, "Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık, şimdi de Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi tarafından 'bedevi' tabiri söyleniyor. Bu ırkçılık, nereye kadar gidecek? Sayın dostum, evet ben kesinlikle bir bedeviyim fakat takımını seven bir bedeviyim." şeklinde yanıt verdi.