GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray transfer haberi: Belhanda topu yönetime attı! Ayrılık...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Belhanda topu yönetime attı! Ayrılık...
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, takıma katılacak isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan ve sözleşmesi sona erecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, geleceği belirsizliğini koruyacak olan Belhanda için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
11 Ocak 2021 Pazartesi 09:38, Güncelleme 11.01.2021 09:45
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Belhanda topu yönetime attı! Ayrılık...