Son dakika: Henry Onyekuru Galatasaray'da!

Süper Lig'de 2021 yılına istediği gibi başlayamayan ve iki maçta 1 puan alabilen Galatasaray, Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek kendine gelmişti. Gözünü transfere çeviren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmanın ardından flaş açıklamlarda bulunmuş ve istediği isimleri bir bir açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adamın listesinin başlarında bulunan Henry Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre Nijeryalı yıldız 3. kez kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.