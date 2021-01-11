Haberler Galatasaray Son dakika: Henry Onyekuru Galatasaray'da!

Son dakika: 'da!

Son dakika transfer haberleri | 'de 2021 yılına istediği gibi başlayamayan ve iki maçta 1 puan alabilen , 'ni farklı mağlup ederek kendine gelmişti. Gözünü transfere çeviren sarı-kırmızılılarda teknik direktör , bu karşılaşmanın ardından flaş açıklamlarda bulunmuş ve istediği isimleri bir bir açıklamıştı. Tecrübeli teknik adamın listesinin başlarında bulunan , 3. kez kiralık olarak kadroya katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:38
Son dakika: Henry Onyekuru Galatasaray'da!

'de 2021 yılına istediği gibi başlayamayan ve iki maçta 1 puan alabilen , 'ni farklı mağlup ederek kendine gelmişti. Gözünü transfere çeviren sarı-kırmızılılarda teknik direktör , bu karşılaşmanın ardından flaş açıklamlarda bulunmuş ve istediği isimleri bir bir açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adamın listesinin başlarında bulunan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'un haberine göre Nijeryalı yıldız 3. kez kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.

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