Gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosu yüzde 20 oranında küçülecek. Bu nedenle oyuncuların maaşları da düşürülecek. Bunlardan birisi de Emre Akbaba... 1.75 milyon euro alan Emre, 250 bin euro indirim yapmıştı. Ancak yeni dönemde bu ücretin ödenmesi de zor. Emre'ye 1.25 milyon euro teklif edilirken Emre'nin şimdilik bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor.
Emre ile görüşmeler durdu!
Mali anlamda gelecek sezon kemer sıkma politikası uygulayacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba ile olan görüşmeler durmuş vaziyette.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50