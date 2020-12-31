Emre ile görüşmeler durdu!

Gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosu yüzde 20 oranında küçülecek. Bu nedenle oyuncuların maaşları da düşürülecek. Bunlardan birisi de Emre Akbaba... 1.75 milyon euro alan Emre, 250 bin euro indirim yapmıştı. Ancak yeni dönemde bu ücretin ödenmesi de zor. Emre'ye 1.25 milyon euro teklif edilirken Emre'nin şimdilik bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor.