Haberler Galatasaray Emre ile görüşmeler durdu!

ile görüşmeler durdu!

Mali anlamda gelecek sezon kemer sıkma politikası uygulayacak olan 'da ile olan görüşmeler durmuş vaziyette.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Emre ile görüşmeler durdu!

Gelecek sezon 'ın kadrosu yüzde 20 oranında küçülecek. Bu nedenle oyuncuların maaşları da düşürülecek. Bunlardan birisi de ... 1.75 milyon euro alan Emre, 250 bin euro indirim yapmıştı. Ancak yeni dönemde bu ücretin ödenmesi de zor. Emre'ye 1.25 milyon euro teklif edilirken Emre'nin şimdilik bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor.

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