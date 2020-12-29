Haberler Galatasaray Eski aşk alevlendi! Trezeguet'e yeni teklif

Eski aşk alevlendi! e yeni teklif

Son dakika haberi: Galatasaray'da 5 Ocak'a başlayacak ara dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 'yı bitiren sarı-kırmızılı ekipte yabancı transferinde ise 'i eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Eski aşk alevlendi! Trezeguet'e yeni teklif

'da 5 Ocak'a başlayacak ara dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 'yı bitiren sarı-kırmızılı ekipte yabancı transferinde ise 'i eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor. Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı oyuncu için yönetimin, satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. yüksek bir ücret talep ederse kiralık formülü denenecek.

DIAGNE'YE YARAYACAK

Diagne'nin 'da oynarken attığı gollerde in büyük katkısı vardı. Mısırlı oyuncu alınabilirse bu durum bir türlü ritmini bulamayan Senegalli golcüye de yarayacak.

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