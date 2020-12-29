Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

Son dakika haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta 'da

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Aslan, ara çalışmalarına son sürat devam ediyor... Transferde hızlı bir adım atan sarı kırmızılılar ilk transferini gerçekleştirdi. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. İşte anlaşmanın detayları ve futbolcunun alcağı ücret...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

'de zirveye kurulan piyasasına da hızlı bir giriş yaptı. Bir süredir Kasımpaşa ve Aytaç Kara ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı takım kulübü ve 27 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. sezonunun başlamasıyla birlikte Aytaç Kara ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

CİMBOM'U SEÇTİ
Beşiktaş ve Trabzonspor da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi oldu. Aytaç'ın bu tercihinde teknik direktör Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

Başarılı futbolcu, Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 43. dakikasında, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan dışı kalmıştı. F.Bahçe'ye karşı forma giymeyecek olan futbolcu, böylece Kasımpaşa defterini kapatmış oldu.

Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

233
Bu sezon 'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan Aytaç Kara, 2 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Kariyeri boyunca 233 karşılaşmada oynadı, 26 gol ve 15 de asisti bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

SİNYAL VERMİŞTİ
Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayının hızlı geçeceğini söylemişti. Fatih Terim, "Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Yöneticilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

6 TAKIMDA OYNADI
Aytaç Kara; Altay, Eskişehir, Trabzonspor, Yeni Malatya, Bursa ve son olarak Kasımpaşa forması giydi. 2.2 milyon euro, Transfermarkt değeri bulunuyor.

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