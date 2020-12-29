Son dakika transfer haberi: Aslan transferi bitirdi! Ocakta Galatasaray'da

Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray transfer piyasasına da hızlı bir giriş yaptı. Bir süredir Kasımpaşa ve Aytaç Kara ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı takım kulübü ve 27 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı.

Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Aytaç Kara ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.





CİMBOM'U SEÇTİ

Beşiktaş ve Trabzonspor da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Aytaç'ın bu tercihinde teknik direktör Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.

Başarılı futbolcu, Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 43. dakikasında, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan dışı kalmıştı. F.Bahçe'ye karşı forma giymeyecek olan futbolcu, böylece Kasımpaşa defterini kapatmış oldu.





233

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan Aytaç Kara, 2 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Kariyeri boyunca 233 karşılaşmada oynadı, 26 gol ve 15 de asisti bulunuyor.





SİNYAL VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayının hızlı geçeceğini söylemişti. Fatih Terim, "Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Yöneticilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var" ifadelerini kullanmıştı.



