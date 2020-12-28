Fatıh Terim yönetiminde kötü serilere bir bir nokta koyan Galatasaray'ın gözü şimdi de Beşiktaş'ta... Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında açılan Vodafone Stadı'nda rakibini yenmeyi başaramazken 17 Ocak'ta oynanacak derbide de yeni tarih yazmayı hedefliyor.
Yeni hedef Beşiktaş
Son haftalarda aldığı galibiyetlere bir de Trabzonspor'u ekleyen sarı-kırmızılılar zorlu virajı kayıpsız dönmüştü. Sarı-kırmızılılar'ın şimdiki hedefi ise Beşiktaş...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50