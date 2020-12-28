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Yeni hedef

Son haftalarda aldığı galibiyetlere bir de 'u ekleyen sarı-kırmızılılar zorlu virajı kayıpsız dönmüştü. Sarı-kırmızılılar'ın şimdiki hedefi ise ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Yeni hedef Beşiktaş

Fatıh Terim yönetiminde kötü serilere bir bir nokta koyan 'ın gözü şimdi de 'ta... Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında açılan Vodafone Stadı'nda rakibini yenmeyi başaramazken 17 Ocak'ta oynanacak derbide de yeni tarih yazmayı hedefliyor.

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