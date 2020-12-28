Yeni hedef Beşiktaş

Fatıh Terim yönetiminde kötü serilere bir bir nokta koyan Galatasaray'ın gözü şimdi de Beşiktaş'ta... Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında açılan Vodafone Stadı'nda rakibini yenmeyi başaramazken 17 Ocak'ta oynanacak derbide de yeni tarih yazmayı hedefliyor.