Kevin Grosskreutz'dan Galatasaray itirafı! "Kariyerimi öldürdü"

Galatasaray'ın 2015 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı ancak evrakları yetişmediği için sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeyen Kevin Grosskreutz, flaş açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin önemli spor yayın organı Sport1'e konuşan Alman sağ bek, sarı-kırmızılı takıma gelme kararının kariyerini bitirdiğini söyledi.

"G.SARAY KONUSUNDA HIZLI BİR KARAR VERDİM"

Son günde acele bir karar verdiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a gitmek, kariyerimin ölümüne yol açtı. Ancak yine de bu önemli bir tecrübeydi. Transferin son günüydü ve Galatasaray konusunda hızlı bir karar verdim, bu kesinlikle bir hataydı." dedi.

"ACI VERİCİ BİR ANDI"

Ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta yaşadıklarını da anlatan Grosskreutz, "Devre arasında ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta geçirdiğim dönem çok iyiydi. Stuttgart'a gittikten sonra üst üste 8 maç kaybetmedik ve sonunda neredeyse UEFA Avrupa Ligi bileti aldık. Sonra sakatlandım ve uzun süre sahalardan uzak kaldım. O dönemde de kazanamadığımız 9 maçlık bir periyot oldu ve düştük. Bu acı verici bir andı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a giden 32 yaşındaki oyuncu, ardından Darmstadt'ta kötü bir dönem geçirdi ve son olarak transfer olduğu 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'de de tutunamadı.