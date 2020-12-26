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'dan itirafı! "Kariyerimi öldürdü"

'a 2015 yazında olan ancak evrakları yetişmeyince lisansı çıkarılamayan , bu konuyla ilgili yıllar sonra flaş bir itirafta bulundu. Son olarak 3. Lig ekibi Uerdingen'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a gitmek, kariyerimin ölümüne yol açtı" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:58
Kevin Grosskreutz'dan Galatasaray itirafı! "Kariyerimi öldürdü"

'ın 2015 yaz döneminde 'dan kadrosuna kattığı ancak evrakları yetişmediği için sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeyen , flaş açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin önemli spor yayın organı Sport1'e konuşan Alman sağ bek, sarı-kırmızılı takıma gelme kararının kariyerini bitirdiğini söyledi.

"G.SARAY KONUSUNDA HIZLI BİR KARAR VERDİM"
Son günde acele bir karar verdiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a gitmek, kariyerimin ölümüne yol açtı. Ancak yine de bu önemli bir tecrübeydi. Transferin son günüydü ve Galatasaray konusunda hızlı bir karar verdim, bu kesinlikle bir hataydı." dedi.

"ACI VERİCİ BİR ANDI"
Ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta yaşadıklarını da anlatan Grosskreutz, "Devre arasında ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta geçirdiğim dönem çok iyiydi. Stuttgart'a gittikten sonra üst üste 8 maç kaybetmedik ve sonunda neredeyse Avrupa Ligi bileti aldık. Sonra sakatlandım ve uzun süre sahalardan uzak kaldım. O dönemde de kazanamadığımız 9 maçlık bir periyot oldu ve düştük. Bu acı verici bir andı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a giden 32 yaşındaki oyuncu, ardından Darmstadt'ta kötü bir dönem geçirdi ve son olarak transfer olduğu 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'de de tutunamadı.

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