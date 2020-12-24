67. dakikada kenara alınan Senegalli futbolcu, oyuna giren Oğulcan Çağlayan'ın elini sıkmadan direkt olarak soyunma odasına gitti. Bu tavrı büyük tepki çekerken Fatih Terim'in Trabzonspor maçına tamamen hazır olması halinde iyileşen Radamel Falcao'yu sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi.
Forvette kim oynayacak?
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Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:56 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50