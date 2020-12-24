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Forvette kim oynayacak?

maçında kenara alınmasına kızan Mbaye Diagne formasını kaybedebilir. Peki sarı-kırmızılılarda forvette kim oynayacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:56 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Forvette kim oynayacak?

67. dakikada kenara alınan Senegalli futbolcu, oyuna giren Oğulcan Çağlayan'ın elini sıkmadan direkt olarak soyunma odasına gitti. Bu tavrı büyük tepki çekerken 'in maçına tamamen hazır olması halinde iyileşen 'yu sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi.

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