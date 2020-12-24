Forvette kim oynayacak?

67. dakikada kenara alınan Senegalli futbolcu, oyuna giren Oğulcan Çağlayan'ın elini sıkmadan direkt olarak soyunma odasına gitti. Bu tavrı büyük tepki çekerken Fatih Terim'in Trabzonspor maçına tamamen hazır olması halinde iyileşen Radamel Falcao'yu sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi.