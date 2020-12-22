Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var?

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz maçta Fatih Karagümrük'e son dakika golü ile kaybeden Galatasaray ile son 3 resmi maçını kaybeden Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var?

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne



GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı 22 Aralık Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

57. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 56 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 84 golüne Göztepe 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. İstanbul'da ise Galatasaray 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

40 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 14 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 14 maçta Aslan 12 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY, GÖZTEPE'YE EVİNDE EN SON 1972'DE YENİLDİ

Galatasaray, Göztepe'ye sahasında mağlup olmuyor. Göztepe, İstanbul'daki son galibiyetini 14 Ekim 1972 tarihinde 1-0'lık skorla aldı. Bu maçın ardından oynanan 13 mücadelede İstanbul ekibi 11 kez sahada galip ayrılırken, 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

1 HAFTADA 3. MAÇ

Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle birlikte 1 haftadaki 3. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 15 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile oynadı. Cimbom daha sonra 18 Aralık'ta deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Aslan, Göztepe maçından sonra 26 Aralık'ta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar attığı 20 golün yanında kalesinde ise 9 gol gördü. Cimbom yediği 9 gol ile Alanyaspor'dan sonra ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.

SAHASINDA 6 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 6 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aslan 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom evinde ligde Alanyaspor'a yenildikten sonra oynadığı 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

DIAGNE'DEN SON 4 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri son 4 hafta kaydetti. Senegalli futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü var.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da, Göztepe maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 15. haftada deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.