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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü, Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Günün son mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 07.12.2019 22:20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Eryaman Stadyumu'nda Göztepe, Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Günün son mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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