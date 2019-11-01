İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü, Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Günün son mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...