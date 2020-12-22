Haberler Galatasaray Fatih Terim Galatasaray Göztepe maçını locadan izledi

Galatasaray maçını locadan izledi

Süper lig'in 14. haftasında Galatasarya ile karşı karşıya geldi. ’na () sevk edilen Terim’in zorlu karşılaşmayı locadan izledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 19:55
Fatih Terim Galatasaray Göztepe maçını locadan izledi

'na () sevk edilen Terim'in yokluğunda karşılaşmasında takımın başında Yardımcı yer aldı. Terim maçı locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü , maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmuyor. Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Deneyimli teknik adam mücadeleyi locada takip etti.

BİZE ULAŞIN