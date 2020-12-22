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- maçında Bartuğ'a borcunu ödedi!

, Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 'yi konuk etti ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak lider Alanyaspor ile puanlarını eşitledi. Maçın 90+3. dakikasında 17 yaşındaki oyuna girerken, 'in daha önce söylediği o söz akıllara geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 22:09
Galatasaray - Göztepe maçında Fatih Terim Bartuğ'a borcunu ödedi!

'ın 17 yaşındaki futbolcusu , maçı ile birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Bartuğ, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara gelmiş fakat mücadele sona ermişti.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, A takım formasını ile ilk heyecanını Göztepe karşısında yaşadı.



Maça yedeklerde başlayan Bartuğ, mücadelenin 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine girdi. Genç futbolcu, Darıca Gençlerbirliği müsabakasının son anlarında kenara gelmiş fakat maç durdurulmadığı için oyuna girememişti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü de, oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz için, "Bartuğ'a bir borcumuz olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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