Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray, liderlik yarışına önemli bir galibiyet elde etti. Aslan, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlarken, mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom, lider Alanyaspor ile puanlarını eşitledi.

Maçın golleri Galatasaray adına 4' Emre Akbaba, 12' Arda Turan, 62' Sofiane Fegholi'den geldi. Göztepe tek golünü 14'te Soner Aydoğdu ile buldu.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 26'ya çıkartarak lider Alanyaspor ile puanını eşitledi ve 2. sırada yer almaya devam etti. Göztepe ise 18 paunla 10. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Megyeri kornere çeldi.





9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda, topu yandan auta attı.

12. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Donk'un kendi sahasından uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

14. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Saracchi'nin sol kanatta kaptırdığı top son olarak Halil Akbunar'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Soner Aydoğdu şık bir şekilde vurdu. Arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

49. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Dönen topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Galatasaray, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın orta sahadan savunmanın arkasına şık pasına hareketlenen Feghouli, penaltı noktası civarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

86. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında Ndiaye'nin ön direkte kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.







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