Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

Galatasaray'ın eski futbolcularından olan şimdilerde ise teknik direktörülük yapan Ümit Karan, Telegol programında Türk futboluna dair çok flaş açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'da ileride teknik direktör veya yardımcı antrenör olarak çalışma hayalin var mı? sorusuna, "Galatasaray, herkesin hayalidir. Sorulmaz böyle bir şey. Futbolcu, yardımcı antrenör, teknik direktör. Hiç fark etmez. Galatasaray istesin çimleri bile biçerim ben." yanıtını verdi.

İşte Ümit Karan'ın açıklamaları:



FENERBAHÇE'DE KOMUTAN ÇOK ASKER YOK Fenerbahçe bu sezon 18 transfer yaptı ama sahada asker diye tabir ettiğimiz futbolcu yok. Hep komutan oyuncular var ve bu kadroyu idare etmek zordur. Sahada mücadele etmediğin sürece kimse size galibiyet hediye etmez ve Fenerbahçe takımı mücadele etmiyor.

FALCAO VE DIAGNE GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ DEĞİL Artık Falcao'dan Galatasaray'a fayda gelmez. Ne Diagne ne Falcao bence Galatasaray'ın golcüsü değil.