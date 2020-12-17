Haberler Galatasaray Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

'dan flaş sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

'ın eski futbolcularından olan şimdilerde ise teknik direktörlük yapan , Türk futboluna dair çok flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımla ilgili konuşan Karan, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Ümit Karan'ın tüm açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:25
Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

'ın eski futbolcularından olan şimdilerde ise teknik direktörülük yapan , Telegol programında Türk futboluna dair çok flaş açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

'da ileride teknik direktör veya yardımcı antrenör olarak çalışma hayalin var mı? sorusuna, "Galatasaray, herkesin hayalidir. Sorulmaz böyle bir şey. Futbolcu, yardımcı antrenör, teknik direktör. Hiç fark etmez. Galatasaray istesin çimleri bile biçerim ben." yanıtını verdi.

İşte Ümit Karan'ın açıklamaları:

Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

FENERBAHÇE'DE KOMUTAN ÇOK ASKER YOK

Fenerbahçe bu sezon 18 transfer yaptı ama sahada asker diye tabir ettiğimiz futbolcu yok. Hep komutan oyuncular var ve bu kadroyu idare etmek zordur. Sahada mücadele etmediğin sürece kimse size galibiyet hediye etmez ve Fenerbahçe takımı mücadele etmiyor.

Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

FALCAO VE DIAGNE GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ DEĞİL

Artık Falcao'dan 'a fayda gelmez. Ne Diagne ne Falcao bence Galatasaray'ın golcüsü değil.

Ümit Karan'dan flaş Galatasaray sözleri! "Ne Diagne ne Falcao..."

SERGEN YALÇIN İYİ İŞLER ÇIKARIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında konuşan , "Sergen Yalçın, maçları çok iyi okuyor. Bu kadroyla çok iyi işler çıkarıyor. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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