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Feghouli açılışı yaptı

Cezayirli yıldız dün akşam bu sezon ligde ilk golünü attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Feghouli açılışı yaptı

Bu sezon asistleriyle skora katkı yapan , karşısında golle tanıştı. Son haftalarda performansını yükselten ve Göztepe karşısında da ilk 11'de görev yapan tecrübeli futbolcu, başarılı futbolunu golle süsledi. 62. dakikada Taylan Antalyalı'nın yükselttiği topla buluşan Feghouli topu önce sağ ayağı ile kontrol etti, ardından da sol ayağı ile ağlara yolladı. Bu sezon 11 maçta görev yapan ve 3 asisti bulunan 30 yaşındaki başarılı futbolcu, ilk golünü de Göztepe'ye atmış oldu.

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