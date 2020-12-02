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'da sakat oyuncuların son durumu ne? Falcao, Saracchi ve Muslera...

'in 11. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da sakatlıkları bulunan , ve özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:40 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:42
Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu ne? Falcao, Saracchi ve Muslera...

, 'in 11. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik driller üzerinde duruldu. Devam eden bölümde pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, ve , kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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