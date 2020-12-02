Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında elde ettiği 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle lider Alanyaspor'un hemen ardına geçen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Orta saha bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini belirledi.
ETEBO AYRILIYOR
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiralık olarak dahil edilen Oghenekaro Etebo, beklenen performansı gösteremedi.
Bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltak isteyen sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı Etebo'ya vedat etme kararı aldı.
Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocak'ta ise yollar ayrılacak.
Galatasaray devre arasına kadar Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocakta ise yollar ayrılacak.
YERİNE SALİH UÇAN GELİYOR!
Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine harekete geçen Galatasaray, Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan için girişimlere başladı.
Sarı-kırmızılılar eğer oyuncu satışı gerçekleştirir ve Finansal Fair Play kapsamında artıya geçerse, devre arasında Uçan'ın bonservisi alınacak.
Aksi takdirde sezon sonu beklenecek ve deneyimli futbolcu bedelsiz olarak kadroya dahil edilecek.
3 YILLIK İMZA!
Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kurmayla, Salih Uçan'a 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.