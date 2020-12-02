Haberler Galatasaray Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

bombayı patlatıyor! 'nun yerine 'in yıldızı geliyor | Son dakika haberleri

Devre arası dönemi adına çalışmalarına erkenden başlayan , bombayı patlatıyor. 'den kiralanan Oghenekaro ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, 'in yıldızını kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:44
Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

'in 10. haftasında elde ettiği 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle lider Alanyaspor'un hemen ardına geçen 'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Orta saha bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini belirledi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

ETEBO AYRILIYOR

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'den kiralık olarak dahil edilen Oghenekaro , beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltak isteyen sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı 'ya vedat etme kararı aldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocak'ta ise yollar ayrılacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

devre arasına kadar Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocakta ise yollar ayrılacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

YERİNE SALİH UÇAN GELİYOR!

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine harekete geçen , Alanyaspor'un yıldızı için girişimlere başladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılılar eğer oyuncu satışı gerçekleştirir ve Finansal Fair Play kapsamında artıya geçerse, devre arasında Uçan'ın bonservisi alınacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Aksi takdirde sezon sonu beklenecek ve deneyimli futbolcu bedelsiz olarak kadroya dahil edilecek.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

3 YILLIK İMZA!

Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kurmayla, 'a 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

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