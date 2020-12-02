Galatasaray bombayı patlatıyor! Etebo'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig 'in 10. haftasında elde ettiği 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle lider Alanyaspor'un hemen ardına geçen Galatasaray 'da gözler transfere çevrildi.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City 'den kiralık olarak dahil edilen Oghenekaro Etebo , beklenen performansı gösteremedi.

Bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltak isteyen sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı Etebo'ya vedat etme kararı aldı.