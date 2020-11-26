Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

Son dakika haberi: İmzalar peş peşe! 'in 4 gözdesi 'a

Son dakika haberi... Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan olacak olan 'da operasyon için düğmeye basılıyor. Teknik direktör ve yönetimin yaptığı flaş toplantıdan transfer kararı çıkarken, deneyimli teknik adam istediği futbolcuları iletti. Sarı-kırmızılı kurmaylar ise hocalarına transfer sözü verdi. İşte dev harekatın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:58
Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

Yaz sezonunda istediği hamleleri gerçekleştiremeyen 'da gözler tamamen ocak ayına çevrildi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör 'le yönetim arasında transfer zirvesi gerçekleştirildi.


Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

Ara dönemine kadar mevcut kadroyla en iyi sonuçları almak için uğraş verecek olan deneyimli teknik adam, ocak ayında kadrosunda görmek istediği oyuncuları yönetime iletti.


Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

Hedefteki isimler için çalışmalara başlama kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar 4 ismin transferini bitirmek için kolları sıvayacak.


Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

ONYEKURU ISRARI DEVAM EDİYOR!
Hürriyet'in haberine göre, eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun peşini bırakmıyor. 'in gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı yıldız için Monaco ekibiyle görüşmeler hızlandırılacak.

Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

KENAN KARAMAN VE YUNUS MALLI İÇiN MASAYA!
Onyekuru'yu yeniden kiralamak için düğmeye basacak olan sarı-kırmızılılar, yine Terim'in çok istediği Kenan Karaman ve Yunus Mallı için masaya oturacak. Takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırma kararı alan Aslan, iki milli futbolcu ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

SERI AŞKI ALEVLENDİ!
Güçlü ve alternatifli bir orta saha oluşturmayı amaçlayan 'da Jean-Michael Seri aşkı alevlendi. Fulham'da istediği süreleri bulamayan Fildişili oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunulacak.

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