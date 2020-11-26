Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

Ara transfer dönemine kadar mevcut kadroyla en iyi sonuçları almak için uğraş verecek olan deneyimli teknik adam, ocak ayında kadrosunda görmek istediği oyuncuları yönetime iletti.

KENAN KARAMAN VE YUNUS MALLI İÇiN MASAYA!

Onyekuru'yu yeniden kiralamak için düğmeye basacak olan sarı-kırmızılılar, yine Terim'in çok istediği Kenan Karaman ve Yunus Mallı için masaya oturacak. Takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırma kararı alan Aslan, iki milli futbolcu ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.