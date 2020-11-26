Son dakika transfer haberi: İmzalar peş peşe! Fatih Terim'in 4 gözdesi Galatasaray'a

Yaz transfer sezonunda istediği hamleleri gerçekleştiremeyen Galatasaray'da gözler tamamen ocak ayına çevrildi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör Fatih Terim'le yönetim arasında transfer zirvesi gerçekleştirildi.
Yaz transfer sezonunda istediği hamleleri gerçekleştiremeyen Galatasaray'da gözler tamamen ocak ayına çevrildi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör Fatih Terim'le yönetim arasında transfer zirvesi gerçekleştirildi.
Ara transfer dönemine kadar mevcut kadroyla en iyi sonuçları almak için uğraş verecek olan deneyimli teknik adam, ocak ayında kadrosunda görmek istediği oyuncuları yönetime iletti.
Hedefteki isimler için çalışmalara başlama kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar 4 ismin transferini bitirmek için kolları sıvayacak.
ONYEKURU ISRARI DEVAM EDİYOR!
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun peşini bırakmıyor. Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı yıldız için Monaco ekibiyle görüşmeler hızlandırılacak.
KENAN KARAMAN VE YUNUS MALLI İÇiN MASAYA!
Onyekuru'yu yeniden kiralamak için düğmeye basacak olan sarı-kırmızılılar, yine Terim'in çok istediği Kenan Karaman ve Yunus Mallı için masaya oturacak. Takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırma kararı alan Aslan, iki milli futbolcu ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
SERI AŞKI ALEVLENDİ!
Güçlü ve alternatifli bir orta saha oluşturmayı amaçlayan Galatasaray'da Jean-Michael Seri aşkı alevlendi. Fulham'da istediği süreleri bulamayan Fildişili oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunulacak.