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'dan Kayserispor maçı öncesi açıklama! Falcao ve Luyindama...

'in 9. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını 'nde sürdüren sarı-kırmızılılar, dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:02 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 16:30
Galatasaray'dan Kayserispor maçı öncesi açıklama! Falcao ve Luyindama...

'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden, dar alan oyunları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Christian Luyindama ve 'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, 20 Kasım Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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