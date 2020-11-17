Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 3 isim daha pozitif

Son dakika: 'dan corona virüsü açıklaması! 3 isim daha pozitif

Son dakika... 'da corona virüsü kabusu büyüyor. Son olarak milli takımlarda bulunan 2 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilen sarı-kırmızılılarda yapılan son test sonuçlarına göre 3 ismin daha pozitif olduğu öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılardaki toplan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 10:09
Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 3 isim daha pozitif

Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."

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