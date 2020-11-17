Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 3 isim daha pozitif

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."