Galatasaray'da corona virüsüne yakakalanan Omar Elabdellaoui hangi maçlarda forma giyemeyecek?

Galatasaray'da, Ömer Bayram (A Milli Takım), Kerem Aktürkoğlu (Ümit Milli Takım), Omar Alabdellaoui (Norveç), Martin Linnes (Norveç), Christian Luyindama (Demokratik Kongo), Peter Etebo (Nijerya), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Ryan Babel (Hollanda), Milli arada ülkeleri adına mücadele etmek için takımdan ayrılmıştı.

Teknik heyet, çıkışa geçilen ve üst üste 3 Süper Lig maçını kazandıkları bir dönemde söz konusu isimlerin sağlam bir şekilde geri dönmelerini umut ediyordu. Ancak dün kötü bir haber geldi. İlk olarak Galatasaray, milli takımda bulunan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha sonra da Norveç Futbol Federasyonu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Omar'ın corona virüsüne yakalandığını kamuoyuyla paylaştı.

Önceki gün baş ağrısı, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle ilk belirtileri hisseden 28 yaşındaki oyuncu, hemen takımdan ayrı olarak karantinaya alındı, tedavisine de başlandı.

RAKİP ROMANYA

Normal şartlarda pazar günü Uluslar Ligi'nde Romanya ile deplasmanda karşılaşacak olan ve kadrosunda Martin Linnes'i de bulunduran Norveç'in son idmanı iptal edildi. Norveç'te 14 günü izole olarak geçirecek Omar, bu yüzden Aslan'ın Milli ara sonrası ligde oynayacağı Kayserispor ve Rizespor (d) maçlarında forma giyemeyecek. Cim-Bom, diğer oyuncularının durumu hakkında da sık sık söz konusu ülke federasyonlarıyla temasını sürdürüyor.