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'da corona virüsüne yakakalanan Omar Elabdellaoui hangi maçlarda forma giyemeyecek?

Tüm dünyada artan corona virüsü vakaları futbol dünyasını da yakından etkilemeye devam ederken, 'a Norveç Milli Takımı kampında bulunan Omar Elabdellaoui'den kötü haber gelmişti. Corona virüsü testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui bu gelişme sonrası karantina sürecine girerken, bu sebepten birçok maçı kaçıracak. Peki Omar, hangi maçlarda forma giyemeyecek? İşte yanıtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:40
Galatasaray'da corona virüsüne yakakalanan Omar Elabdellaoui hangi maçlarda forma giyemeyecek?

'da, (A Milli Takım), Kerem Aktürkoğlu (), Omar Alabdellaoui (Norveç), (Norveç), Christian Luyindama (Demokratik Kongo), Peter Etebo (), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve (), Milli arada ülkeleri adına mücadele etmek için takımdan ayrılmıştı.

Teknik heyet, çıkışa geçilen ve üst üste 3 maçını kazandıkları bir dönemde söz konusu isimlerin sağlam bir şekilde geri dönmelerini umut ediyordu. Ancak dün kötü bir haber geldi. İlk olarak Galatasaray, bulunan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha sonra da Norveç Futbol Federasyonu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Omar'ın corona virüsüne yakalandığını kamuoyuyla paylaştı.

Önceki gün baş ağrısı, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle ilk belirtileri hisseden 28 yaşındaki oyuncu, hemen takımdan ayrı olarak karantinaya alındı, tedavisine de başlandı.

RAKİP ROMANYA
Normal şartlarda pazar günü Uluslar Ligi'nde Romanya ile deplasmanda karşılaşacak olan ve kadrosunda Martin Linnes'i de bulunduran Norveç'in son idmanı iptal edildi. Norveç'te 14 günü izole olarak geçirecek Omar, bu yüzden Aslan'ın Milli ara sonrası ligde oynayacağı ve Rizespor (d) maçlarında forma giyemeyecek. Cim-Bom, diğer oyuncularının durumu hakkında da sık sık söz konusu ülke federasyonlarıyla temasını sürdürüyor.

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