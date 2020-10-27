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'da flaş gelişmesi! ve ... | Son dakika haberleri

'in 7. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da 'nın tedavisine başlanırken, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 14:34
Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Martin Linnes ve Younes Belhanda... | Son dakika haberleri

, 'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunlarının oynandığı kaydedildi.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

'in, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan 'nın ise tedavisine başlandığı duyuruldu.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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