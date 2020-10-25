Bombardıman

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yönetime olay yaratan bir mesaj yolladı. Taraftara söz verdiği için bazı şeyleri yapmadığını kaydeden deneyimli hoca, "G.Saray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım" diyerek yönetime mesaj yolladı. Basın toplantısında konuşan Terim, "Çeşitli defalar G.Saray taraftarından kopartıldım ben, sonra haklı çıkmamıza rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı ve devamı daha büyük başarı getirebilirdi. Bu sefer gelirken, G.Saray taraftarına söz verdim. Karakterimin ne olduğunu herkes bilir. 50 senedir bu camianın içindeyim. Her geldiğimde bir şekilde taraftardan kopartıldım ben. Bu sefer gelirken onlara bir söz verdim, o sözümü de tutmaya çalışıyorum" dedi. Sabırla beklediğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan G.Saray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içerideki ya da dışarıdakilerin niyetlerinin farkında değilim, her şeyin farkındayım. G.Saray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım" ifadelerini kullandı.

SAÇMA SAPAN KARTLAR

Cimbom'un hocası Fatih Terim, Falcao'ya gösterilen kırmızı kartı değerlendirdi. İmparator, "Geçtiğimiz hafta Etebo'nun kırmızısından önce Alanya'nın 9 numarası Luyindama'ya müdahale etti. Bizimki 'ah' diyerek kendini atmadığı için o gün bakılmadı. Falcao'nun yaptığında sarı kartlık bir şey yok. İdmanda 11'e 10 çalışalım bari. Bazen çalışıyoruz da zaten. Adam Avrupa kariyerinde hiç kırmızı kart görmemiş. Herhalde rekor kıralım, ilk biz yapalım dedi hakemler veya kurullar. Saçma sapan kartlar" diye konuştu.