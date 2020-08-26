Rodriguez’e sert eleştiri
Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermeyen James Rodriguez'e Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Freddy Rincon'dan eleştiri geldi.
Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermeyen James Rodriguez'e Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Freddy Rincon'dan eleştiri geldi. Sin Tapujos 1920 AM radyosuna konuşan Rincon, "Eğer Kolombiya tarihinin en iyisi olduğunu söylemek onu daha çok kahraman yapıyorsa, unutmasın ki artık kimse ondan bahsetmiyor. Konuşmaya devam etsin ama futbolda oynasın. James egosunu yükseltirse kendisine haksızlık eder" dedi. Artık oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğini de vurguladı.
BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan James Rodriguez, Real Madrid'de gözden düşerken geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta forma giymişti. Bu maçlarda İspanyol devine 1 gol, 1 asistlik katkı yapabilmişti.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rodriguez’e sert eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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