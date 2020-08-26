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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Rodriguez’e sert eleştiri

Rodriguez’e sert eleştiri

'ın teklifine henüz yanıt vermeyen 'e futbolunun efsane isimlerinden 'dan eleştiri geldi.

'ın teklifine henüz yanıt vermeyen 'e futbolunun efsane isimlerinden 'dan eleştiri geldi. Sin Tapujos 1920 AM radyosuna konuşan Rincon, "Eğer Kolombiya tarihinin en iyisi olduğunu söylemek onu daha çok kahraman yapıyorsa, unutmasın ki artık kimse ondan bahsetmiyor. Konuşmaya devam etsin ama futbolda oynasın. James egosunu yükseltirse kendisine haksızlık eder" dedi. Artık oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğini de vurguladı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan James Rodriguez, Real Madrid'de gözden düşerken geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta forma giymişti. Bu maçlarda İspanyol devine 1 gol, 1 asistlik katkı yapabilmişti.

  1. 26.8.2020
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