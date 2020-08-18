Galatasaray'ın yenileri sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız'ın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yenileri sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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