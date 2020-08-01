Lung hazır kıta

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi Silviu Lung'un Kayserispor ile olan sözleşmesi sona ermişti. Rumen eldiven kariyeriyle ilgili ülke basınına konuştu, "Türkiye'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Anadolu'nun sarı-kırmızılı kulübünden teklif bekleyen 31 yaşındaki eldiven ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Özellikle Fernando Muslera'nın gelecek sezonun bir bölümünü kaçıracak olması sebebiyle sarı-kırmızılılar Lung transferini çok önemsiyor. Bonservisi bulunmayan tecrübeli kaleci için temaslar sürüyor. Lung "Kayserispor ile sözleşmem bitti. Uzatma teklifi henüz gelmedi. Başka teklifler de var. Ailemle de görüşeceğim. En iyi öneriyi değerlendireceğim. En doğru kararı vereceğim" diye konuştu.

KANARYA DA PEŞİNDE

Silviu Lung, Fenerbahçe'nin de radarında. Sarı-lacivertliler, tüm yükün genç kaleci Altay Bayındır'ın omuzlarına kalmaması için tecrübeli bir isim arıyorlar. Rumen eldiven için Galatasaray ile çekişme halindeler.