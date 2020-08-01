Lung hazır kıta - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Lung hazır kıta

Lung hazır kıta

Lung hazır kıta

'in en çok kurtarış yapan kalecisi 'un ile olan sözleşmesi sona ermişti. Rumen eldiven kariyeriyle ilgili ülke basınına konuştu, "'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Anadolu'nun sarı-kırmızılı kulübünden teklif bekleyen 31 yaşındaki eldiven ile ve de ilgileniyor.

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi 'un ile olan sözleşmesi sona ermişti. Rumen eldiven kariyeriyle ilgili ülke basınına konuştu, "'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Anadolu'nun sarı-kırmızılı kulübünden teklif bekleyen 31 yaşındaki eldiven ile ve de ilgileniyor. Özellikle 'nın gelecek sezonun bir bölümünü kaçıracak olması sebebiyle sarı-kırmızılılar Lung transferini çok önemsiyor. Bonservisi bulunmayan tecrübeli kaleci için temaslar sürüyor. Lung "Kayserispor ile sözleşmem bitti. Uzatma teklifi henüz gelmedi. Başka teklifler de var. Ailemle de görüşeceğim. En iyi öneriyi değerlendireceğim. En doğru kararı vereceğim" diye konuştu.

KANARYA DA PEŞİNDE
Silviu Lung, Fenerbahçe'nin de radarında. Sarı-lacivertliler, tüm yükün genç kaleci Altay Bayındır'ın omuzlarına kalmaması için tecrübeli bir isim arıyorlar. Rumen eldiven için Galatasaray ile çekişme halindeler.

  1. 1.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lung hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA