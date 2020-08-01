Lung hazır kıta
Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi Silviu Lung'un Kayserispor ile olan sözleşmesi sona ermişti. Rumen eldiven kariyeriyle ilgili ülke basınına konuştu, "Türkiye'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Anadolu'nun sarı-kırmızılı kulübünden teklif bekleyen 31 yaşındaki eldiven ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor.
Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi Silviu Lung'un Kayserispor ile olan sözleşmesi sona ermişti. Rumen eldiven kariyeriyle ilgili ülke basınına konuştu, "Türkiye'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Anadolu'nun sarı-kırmızılı kulübünden teklif bekleyen 31 yaşındaki eldiven ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Özellikle Fernando Muslera'nın gelecek sezonun bir bölümünü kaçıracak olması sebebiyle sarı-kırmızılılar Lung transferini çok önemsiyor. Bonservisi bulunmayan tecrübeli kaleci için temaslar sürüyor. Lung "Kayserispor ile sözleşmem bitti. Uzatma teklifi henüz gelmedi. Başka teklifler de var. Ailemle de görüşeceğim. En iyi öneriyi değerlendireceğim. En doğru kararı vereceğim" diye konuştu.
KANARYA DA PEŞİNDE
Silviu Lung, Fenerbahçe'nin de radarında. Sarı-lacivertliler, tüm yükün genç kaleci Altay Bayındır'ın omuzlarına kalmaması için tecrübeli bir isim arıyorlar. Rumen eldiven için Galatasaray ile çekişme halindeler.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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