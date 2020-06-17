Geçen sezon 8 puan geriden gelerek şampiyon olan Galatasaray, 27. hafta sonunda lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alıyordu. Bu sezon da bitime 7 hafta kala zirvenin 6 puan uzağında kaldı. Geçen yıl farkı kapatan Aslan yine zirvedeki takımlardan önce Başakşehir sonra Trabzon'la maç yapacak. Umutlar azalsa da Fatih Terim, "Pes etmek yok" diyerek son ana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarının mesajını verdi.