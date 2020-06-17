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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Pes etmek yok

Pes etmek yok

Geçen sezon 8 puan geriden gelerek şampiyon olan , 27. hafta sonunda lider 'in 6 puan gerisinde yer alıyordu.

Geçen sezon 8 puan geriden gelerek şampiyon olan , 27. hafta sonunda lider 'in 6 puan gerisinde yer alıyordu. Bu sezon da bitime 7 hafta kala zirvenin 6 puan uzağında kaldı. Geçen yıl farkı kapatan Aslan yine zirvedeki takımlardan önce Başakşehir sonra 'la maç yapacak. Umutlar azalsa da , "Pes etmek yok" diyerek son ana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarının mesajını verdi.

  1. 17.6.2020
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