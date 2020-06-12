Pastoreden haber var! Galatasaray...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, bir yandan bu maçı düşünürken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız Javier Pastore'nin peşinde olduğunu ve yıldız ismi istediğini duyurdu.

MLS TAKIMLARI PEŞİNDE

Öte yandan Galatasaray ile beraber Amerika Futbol Ligi ekipleri LA Galaxy, Seattle ve Arjantin kulüplerinden de oyuncuya önemli tekliflerin geleceği ifade edildi.

ROMA SATMAK İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Roma kulübü, oyuncuyu elden çıkartmak istiyor ve oyuncudan gelecek bonservis parasını yeni transferlerde kullanacak.