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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Arjantinli yıldızdan haber var! Galatasaray...

Pastoreden haber var! ...

Pastoreden haber var! Galatasaray...

'da son dakika haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, bir yandan ligde iddiasını sürdürmek, diğer yandan da transferde başarılı hamleler yapmak istiyor. Bu bağlamda İtalyan basını, 'nin Galatasaray ile olan ilişkisini kaleme alırken, sürpriz kulüplerin de devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek , bir yandan bu maçı düşünürken, diğer yandan da çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız 'nin peşinde olduğunu ve yıldız ismi istediğini duyurdu.

MLS TAKIMLARI PEŞİNDE
Öte yandan Galatasaray ile beraber Amerika Futbol Ligi ekipleri LA Galaxy, Seattle ve Arjantin kulüplerinden de oyuncuya önemli tekliflerin geleceği ifade edildi.

ROMA SATMAK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Roma kulübü, oyuncuyu elden çıkartmak istiyor ve oyuncudan gelecek bonservis parasını yeni transferlerde kullanacak.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 14:54
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