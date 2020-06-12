Pastoreden haber var! Galatasaray...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, bir yandan ligde iddiasını sürdürmek, diğer yandan da transferde başarılı hamleler yapmak istiyor. Bu bağlamda İtalyan basını, Javier Pastore'nin Galatasaray ile olan ilişkisini kaleme alırken, sürpriz kulüplerin de devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, bir yandan bu maçı düşünürken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız Javier Pastore'nin peşinde olduğunu ve yıldız ismi istediğini duyurdu.
MLS TAKIMLARI PEŞİNDE
Öte yandan Galatasaray ile beraber Amerika Futbol Ligi ekipleri LA Galaxy, Seattle ve Arjantin kulüplerinden de oyuncuya önemli tekliflerin geleceği ifade edildi.
ROMA SATMAK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Roma kulübü, oyuncuyu elden çıkartmak istiyor ve oyuncudan gelecek bonservis parasını yeni transferlerde kullanacak.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 14:54
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- Pastoreden haber var! Galatasaray...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pastoreden haber var! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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