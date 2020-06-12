Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlığı! Fatih Terim...

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket edecek. Takımımız, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek Pazar akşamı oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.