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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlığı! Fatih Terim...
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. İşte antrenmandan kareler...
12 Haziran 2020 Cuma 13:24
Güncelleme: 12.06.2020 13:24
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket edecek. Takımımız, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek Pazar akşamı oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.