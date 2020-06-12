Dünyaca ünlü gazeteci transferi duyurdu! Galatasaray'a...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi. Sezonun sona ermesinin ardından Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için aradığı ismi buldu. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, yaptığı paylaşımda Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayabileceğini iddia etti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray transferde vites yükseltti! Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, yaptığı paylaşımda Olympiakos forması giyen yıldız futbolcunun sarı kırmızılılarla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.
Sezonun sona ermesiyle beraber kulübü Olympiakos ile yolları ayırmayı planlayan Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile görüştüğü ve teklifi kabul etmesi halinde sarı-kırmızılılara imza atabileceği belirtildi.
İşte o paylaşım;
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- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 18:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dünyaca ünlü gazeteci transferi duyurdu! Galatasaray'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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