Dünyaca ünlü gazeteci transferi duyurdu! Galatasaray'a...

Galatasaray transferde vites yükseltti! Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, yaptığı paylaşımda Olympiakos forması giyen yıldız futbolcunun sarı kırmızılılarla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.

Sezonun sona ermesiyle beraber kulübü Olympiakos ile yolları ayırmayı planlayan Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile görüştüğü ve teklifi kabul etmesi halinde sarı-kırmızılılara imza atabileceği belirtildi.

İşte o paylaşım;

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