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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Dünyaca ünlü gazeteci transferi duyurdu! 'Galatasaray'a imza atabilir'

Dünyaca ünlü gazeteci transferi duyurdu! 'a...

Dünyaca ünlü gazeteci transferi duyurdu! Galatasaray'a...

'da son dakika haberi. Sezonun sona ermesinin ardından Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için aradığı ismi buldu. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, yaptığı paylaşımda 'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayabileceğini iddia etti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites yükseltti! Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, yaptığı paylaşımda Olympiakos forması giyen yıldız futbolcunun sarı kırmızılılarla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.

Sezonun sona ermesiyle beraber kulübü Olympiakos ile yolları ayırmayı planlayan 'nin Galatasaray ile görüştüğü ve teklifi kabul etmesi halinde sarı-kırmızılılara imza atabileceği belirtildi.

İşte o paylaşım;

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  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 18:19
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