Samsunspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Karadeniz semalarına taşınırken, B Grubu'nda iki Süper Lig temsilcisi Samsunspor ve ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan bu dev buluşmada, ligin ilk yarısına 25 puanla damga vuran ve 6. sırada yer alan Samsunspor, iç saha avantajını kullanarak grubun favorisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Öte yandan, 13 puanla 17. sırada yer alarak ligde tutunma savaşı veren Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, kupada sergileyeceği dirençli oyunla ligdeki şanssızlığını kırmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek niyetinde. Samsunspor-İkas Eyüpspor haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanan Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başladı.

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu 1. haftasında oynanan Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Samsunspor: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.

İkas Eyüpspor: Jankat, Taha, Mendy, Berhan, Ömer Ahmet, Deniz, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.