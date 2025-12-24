Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Samsunspor-İkas Eyüpspor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası grup maçı

Samsunspor-İkas Eyüpspor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası grup maçı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun açılış haftasında, Süper Lig’in bu sezonki flaş ekibi Samsunspor, sahasında ikas Eyüpspor’u konuk ediyor. Ligde topladığı 25 puanla 6. sırada yer alarak Avrupa potasını zorlayan Karadeniz temsilcisi, formda taraftarı önünde kupa mesaisine de kayıpsız başlamayı hedefliyor. 13 puanla 17. basamakta bulunan ve ligde zor günler geçiren İstanbul ekibi Eyüpspor ise zorlu deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem moral depolamayı hem de kupayı yeni bir başlangıç noktası olarak kullanmayı amaçlıyor. Samsunspor-İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 20:23

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Karadeniz semalarına taşınırken, B Grubu'nda iki Süper Lig temsilcisi Samsunspor ve ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan bu dev buluşmada, ligin ilk yarısına 25 puanla damga vuran ve 6. sırada yer alan Samsunspor, iç saha avantajını kullanarak grubun favorisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Öte yandan, 13 puanla 17. sırada yer alarak ligde tutunma savaşı veren Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, kupada sergileyeceği dirençli oyunla ligdeki şanssızlığını kırmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek niyetinde. Samsunspor-İkas Eyüpspor haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanan Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başladı.

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu 1. haftasında oynanan Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Samsunspor: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevkovic, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner, Tahsin, Emre, Mouandilmadji.

İkas Eyüpspor: Jankat, Taha, Mendy, Berhan, Ömer Ahmet, Deniz, Sadia, Ömer Bedir, Metehan, Ömer Efe, Eren.

EN SON HABERLER

Samsunspor'un genç futbolcusu Eyüp Değirmenci Eyüpspor maçı öncesi konuştu!
Thomas Reis: Bizim adımıza zordu
Samsunspor-İkas Eyüpspor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası grup maçı
Gol düellosunda Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! İşte maçın özeti
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 10 kişiyle galip: 3-1